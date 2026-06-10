Sofiane Hadjadj et Selma Hellal, éditeurs en Algérie : « La mémoire de la guerre d’indépendance est encore à vif »





Source : En conclusion de la série « Les mémoires blessées de la guerre d’indépendance », la journaliste Florence Beaugé interroge, dans un entretien au « Monde », deux figures de l’influente maison d’édition indépendante Barzakh, à propos de la survivance de la guerre d’indépendance dans les consciences algériennes.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...