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Sofiane Hadjadj et Selma Hellal, éditeurs en Algérie : « La mémoire de la guerre d’indépendance est encore à vif »

En conclusion de la série « Les mémoires blessées de la guerre d’indépendance », la journaliste Florence Beaugé interroge, dans un entretien au « Monde », deux figures de l’influente maison d’édition indépendante Barzakh, à propos de la survivance de la guerre d’indépendance dans les consciences algériennes.

Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...


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