Sommet Africa Forward à Nairobi : les nouveaux défis de la France en Afrique de l'Est





Source : Emmanuel Macron est au Kenya pour le sommet Afrique-France, qui pour la première fois ne se déroule pas dans un pays francophone. Et ce n'est pas un hasard : le président français veut tisser des liens avec de nouveaux pays anglophones, tant l'influence française recule sur tout le continent.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/sommet-afr...