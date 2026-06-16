Soudan : « Le manque de moyens dans les camps de déplacés a rendu la vie insoutenable »





Source : Dans un entretien au « Monde », Marie-Hélène Verney, représentante du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Khartoum, souligne que « les affrontements n’ont jamais vraiment cessé », avec « des attaques systématiques de drones, touchant de manière indiscriminée des cibles militaires et civiles ».Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/16/...