Soudan : "Si ce conflit dure nous allons beaucoup souffrir", témoignent des habitants pris au piège des combats

Près de 200 personnes ont été tuées dans les affrontements opposant l'armée régulière et des forces paramilitaires depuis samedi. À Karthoum et au Darfour, des habitants décrivent à franceinfo des scènes de guérilla et des pillages.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan/s...