Soudan : les réserves d'or, l'un des enjeux de la guerre entre généraux qui déchire le pays

Plus de 200 personnes ont été tuées et des milliers d'autres tentent de fuir le pays, après cinq jours de combat. Parmi tous les facteurs qui contribuent aux tensions internes, il y a un élément-clé : l'une des plus grandes réserves d'or d'Afrique.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan/s...