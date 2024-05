Sourcils : l’astuce d’une maquilleuse pour appliquer son gel comme il se doit

On le sait bien : les sourcils ont une importance capitale dans l'harmonie du visage. En plus de protéger les yeux des agressions extérieures, ils permettent de définir la structure du visage et de véhiculer des émotions. Rien d'étonnant, donc, à ce ...