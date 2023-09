Spirométrie : indications, résultats, c'est quoi ?

Votre médecin vous a prescrit une spirométrie et vous ne savez pas à quoi vous attendre ? Rassurez-vous cet examen est rapide et indolore. Il est essentiel afin d'évaluer votre fonction respiratoire. On fait le point.

