Sport : Pourquoi les aliments riches en glucides sont si importants ?

La pratique d'un sport, à plus forte raison si elle est régulière et intensive, engendre une dépense d'énergie importante, qu'il est nécessaire de compenser par le biais de l'alimentation. Parmi tous les nutriments, les glucides sont les plus efficaces pour fournir rapidement de l'énergie à notre corps. Explications de Laura Martinez, diététicienne du sportif à Paris.

