Sport : que risque-t-on vraiment à se doper ?

Ibrahima Ndiaye

Qu’en est-il réellement du dopage chez les sportifs, amateurs ou professionnels ? Y a-t-il des disciplines plus concernées ? Quels sont les risques ? Pour répondre à ces questions, Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé magazine, reçoit la Dre Maryse Lapeyre-Mestre, médecin et enseignante-chercheuse, dans le nouvel épisode d’Hypercondriaque, le podcast de Santé Magazine.