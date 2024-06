Sport : quels sont les dopants naturels et autorisés ?

Booster ses performances sportives avec des produits naturels et en toute légalité, c'est possible ? Les réponses du Dr Jean-Christophe Miniot médecin du sport à la Clinique Drouot de Paris et de Laura Martinez, diététicienne du sportif.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...