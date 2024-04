Sunset Ombre, la manucure acidulée qui habillera nos ongles cet été

On veut de la couleur, on veut de la chaleur, on veut du peps. On oublie la sagesse du nude qui nous rappelle un peu trop les journées ternes et pluvieuses de ce printemps particulier, et on plonge directement dans la ferveur estivale. Ça tombe bien,...