Sur X, Sébastien Lecornu affirme que "la crise énergétique liée à la guerre en Iran ne doit enrichir personne"









Source : Le Premier ministre Sébastien Lecornu assure sur X que le "surplus de recettes" sur les carburants ne sera pas "conservé" par l'État, mais "financera intégralement" les 380 millions d'euros d’aides déjà annoncées, ajoutant que "la crise ne doit enrichir personne".Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-sur-x-sebast...