Sur les réseaux sociaux, ce sac vintage Chloé séduit de nouveau les modeuses

La fascination pour la mode des années 2000 ne faiblit pas, et l'engouement pour les sacs vintage en est la preuve. Après le retour triomphal des modèles rétro de Coach et du Columbus Dior signé John Galliano, c'est désormais un sac emblématique de C...