Surpoids et hypertension : comment les deux maladies sont-elles liées ?

Le surpoids et l’hypertension sont deux facteurs de mortalité prématurée. Même si les symptômes peuvent dans un premier temps se faire discrets, il ne faut pas attendre leurs apparitions pour éviter les risques associés, mais tout de suite mettre en place un mode de vie sain. La diététicienne et nutritionniste Clara Ledoux Morvan nous donne les clés pour identifier les maladies, et la stratégie à mettre en place en cas de diagnostic.