Surtourisme : Chamrousse, un lac de montagne devenu trop fréquenté

Dans le massif de Belledonne, près de Chamrousse, le lac Achard attire désormais, chaque été, plus de 60 000 personnes. Or, ce site est classé "espace naturel sensible". La mairie veut réguler son accès.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/surt...