Syndicalistes arrosés, pièce de théâtre déprogrammée, subventions au planning familial coupées… Le "changement de ton" assumé de certains nouveaux maires RN









Source : Le Rassemblement national et ses alliés ont remporté une cinquantaine de mairies lors des élections municipales, en mai dernier. À Carcassonne, Castres, Carpentras ou Vauvert, les nouveaux édiles se sont retrouvés au cœur de polémiques après des décisions jugées controversées. Ils assument et ont le soutien du parti.Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/syn...