Syndicalistes arrosés, pièce de théâtre déprogrammée, subventions au planning familial coupées… Le "changement de ton" assumé de certains nouveaux maires RN
Le Rassemblement national et ses alliés ont remporté une cinquantaine de mairies lors des élections municipales, en mai dernier. À Carcassonne, Castres, Carpentras ou Vauvert, les nouveaux édiles se sont retrouvés au cœur de polémiques après des décisions jugées controversées. Ils assument et ont le soutien du parti.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/syn...
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