Syndrome de l'intestin irritable (SII) : un trouble encore difficile à cerner

Les symptômes du syndrome de l’intestin irritable sont souvent diffus, changeants, et parfois difficiles à relier à une maladie précise. Douleurs abdominales, ballonnements, inconfort digestif, alternance entre diarrhée et constipation… ces manifestations peuvent s’installer dans la durée et finir par perturber profondément le quotidien. Le point avec Pr Jean-Marc Sabaté, gastro-entérologue à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes.