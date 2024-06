TCC et insomnie : comment se déroule une thérapie du sommeil ?

Traitement de référence dans l’insomnie, la thérapie comportementale et cognitive (également appelée TCC) s’adapte à chaque individu pour mieux l’aider à retrouver le sommeil. On fait le point avec Sylvain Dagneaux, psychologue, spécialisé dans la thérapie comportementale et cognitive de l’insomnie.

