TÉMOIGNAGES. "Ils ont souffert en silence" : en Algérie, des descendants des victimes des massacres du 8 mai 1945 attendent "une reconnaissance" de la France





Source : Quatre-vingt-un ans après, des collectifs, élus et descendants espèrent toujours que la France reconnaisse sa responsabilité dans les massacres de Sétif, qui ont fait entre 15 000 et 30 000 morts, selon de nombreux historiens.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/algerie/te...