TEMOIGNAGES. "Je lui ai dit que le papier allait dans les bornes à papier et il s'est jeté sur moi" : en France, de plus en plus d'agressions dans les déchetteries





Source : Les insultes et les agressions physiques font désormais partie du quotidien des agents valoristes, dans les déchetteries.Source : https://www.francetvinfo.fr/societe/temoignages-je...