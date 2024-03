Tailleur et amour fou : Nicola et Brooklyn Peltz-Beckham s’affichent en looks assortis à la Fashion Week



https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Tailleu... S'il est un couple qui attire la lumière, c'est celui formé par Nicola et Brooklyn Peltz-Beckham. Vu au défilé Victoria Beckham, il a aussi été repéré Chez Mugler. Et semble nous montrer être grand adepte du look assorti. Ainsi, ce dimanche 3 mars de...