“Tant que vous ne bloquez pas les prix des carburants, c’est autant d’argent que les Français ne vont pas dépenser ailleurs”, estime Éric Coquerel, député LFI





https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis... Éric Coquerel, député La France insoumise et président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, était invité sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 30 avril. Il s'est notamment exprimé sur la hausse du prix des carburants depuis le début du conflit au Moyen-Orient.https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...