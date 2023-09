Témoignage : « À plus de 50 ans, j’ai enfin décidé d’assumer mes cheveux gris »

" Hérédité oblige, à 25 ans, j'avais déjà des cheveux blancs, raconte Virginie. Je me souviens que je les pinçais entre le pouce et l'index devant le miroir de la salle de bains pour les enlever d'un petit geste sec, sans trop me poser de questions. ...