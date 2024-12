Tendance boudoir : la lingerie vintage fait son grand retour en 2025

Les dentelles délicates et les soies précieuses ne se contentent plus de l'intimité des chambres. Cette saison, elles envahissent les podiums, les tapis rouges et même les rues, redéfinissant avec audace les codes du prêt-à-porter. L'esprit boudoir, ...