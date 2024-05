Tendance été 2024 : comment porter la robe taille basse ?

En 2024, la taille basse n'a pas fini d'être sur le devant de la scène. Après le jean et la jupe, cette fois c'est la version robe qui emprunte les codes des années 1990 et 2000. Un look repéré sur de nombreux défilés Printemps/Été 2024, comme Mirror...