Tenue adaptée au travail en période de canicule: "Une chemisette impeccable et un bermuda bien coupé", selon Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités





https://www.bfmtv.com/politique/video-tenue-adapte... Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, était invité sur le plateau de BFMTV ce jeudi 25 juin. Il s'est notamment exprimé sur la canicule et sur la santé des travailleurs en cette période de forte chaleur.https://www.bfmtv.com/politique/video-tenue-adapte...