Tests anti-drogue pour les ministres: "J'ai été stupéfait par cette annonce", déclare François Bayrou

Via une circulaire, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut imposer des dépistages de stupéfiants auprès de hauts fonctionnaires et ministres, suscitant de vives réactions. François Bayrou, ancien Premier ministre et ancien maire de Pau, était l'invité de BFMTV de ce jeudi 18 juin pour réagir à ce sujet.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video...