TotalEnergies: dans La Tribune Dimanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite "un plafonnement généreux"

Un responsable militaire iranien a jugé probable une reprise du conflit avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump a dit, vendredi, que la nouvelle offre de l'Iran ne le satisfaisait pas pour relancer les négociations de paix, renouvelant ses menaces à l'encontre du pays.https://www.bfmtv.com/politique/video-total-energi...