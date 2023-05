Tourisme : les touristes français de retour dans le désert algérien

Fermée depuis plus de 10 ans à cause de l’assassinat d’un Français par des djihadistes, la ligne aérienne entre Paris et Djanet, dans le désert algérien, a ouvert il y a quelques mois. L’occasion de redémarrer le secteur du tourisme, très faible à côté de ses voisins marocains et tunisiens.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/...