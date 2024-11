Tout ce qu'il faut savoir sur l'EMDR

La thérapie EMDR est une approche récente en psychothérapie basée sur la désensibilisation et le retraitement d’informations négatives. Particulièrement efficace en cas de stress post-traumatique, l’EMDR utilise le mouvement des yeux pour apaiser l’esprit. Catherine Parisot, psychologue clinicienne, praticienne EMDR Europe, et chargée de communication pour l’association EMDR France, nous en dit plus.

