"Tout le monde se réveille à cause de la chaleur" : en Egypte, les coupures de courant régulières mettent à l’arrêt les climatiseurs

Surchargée, les centrales électriques ne peuvent plus fournir assez d’énergie pour répondre aux besoins des habitants. La situation dure depuis plus d’un mois et exaspère les Egyptiens.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/egypte/t...