Tout savoir sur le drainage lymphatique du ventre

Trop gonflé, trop mou, pas assez plat, trop flasque ... notre ventre est le complexe numéro 1 des français, et plus particulièrement des françaises. Près d'une femme sur deux n'aime pas son ventre et souhaiterai qu'il soit moins rond. Le drainage lymphatique du ventre fait partie des solutions douces pour améliorer la qualité de la peau et la répartition des graisses sur cette zone du corps. Clara Chocano, kinésithérapeute diplômée d'état, nous explique tout sur ce mass...



Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...