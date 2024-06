Tout savoir sur le make-up anti-âge : produits, conseils pour se maquiller

Et s’il suffisait de revoir sa routine de maquillage pour s’offrir un vrai coup de frais ? Petit point sur ce qu’il faut modifier pour remonter le temps d’un coup de pinceau avec Christine Chostakoff, cosmétologue et fondatrice du laboratoire La Cosméteuse, et Patrick Lorentz, Global Pro Makeup Artist chez Estée Lauder.

