Tout savoir sur les vergetures

Aussi fréquentes que sources de complexes, les vergetures concerneraient 70 à 80% des femmes et un peu plus de 40% des hommes. Résultat d'une déchirure du derme, ces stries à l'apparence de cicatrices qui s'invitent sur la peau sont compliquées à effacer. A quoi sont-elles dues ? Quelles solutions pour les traiter ? Est-il possible de les prévenir ? La Dre Caroline Pouget, dermatologue à Paris, répond à nos questions.

