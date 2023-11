"Toutes les vies comptent": Macron dit "détester le débat" sur la valeur des "vie juives" et des "vies palestiniennes"

"Je déteste ce débat qui divise les gens et où l'on dit: 'pour moi les vies juives sont plus importantes' ou 'pour moi les vies palestiniennes sont plus importantes'", a déclaré le président de la RépubliqueSource : https://www.bfmtv.com/politique/elysee/toutes-les-...