"Toutous permanence" et apéros canins: comment les candidats aux municipales cherchent à conquérir le cœur des propriétaires de chiens
Longtemps objets de récrimination, la place des chiens en ville est en train de changer au point que les candidats aux élections municipales font les yeux doux à leurs propriétaires. Sur le front des défenseurs des animaux, on regrette cependant que cet intérêt ne dépasse pas le sort des animaux de compagnie.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...
