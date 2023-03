Toux allergique : comment la reconnaître et la soulager rapidement ?

La toux allergique est rarement isolée et s’accompagne le plus souvent d’un nez qui coule ou de rougeurs au niveau des yeux. Comment s’assurer qu’il s’agit bien d’un symptôme allergique — et non d’une toux infectieuse ? Quelles solutions pour en venir à bout ? Éclairages du Dr Jean-Marie Nguyen, médecin allergologue.

