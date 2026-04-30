Transition écologique : l’Afrique défend son droit au développement économique à la conférence de Santa Marta sur la sortie des énergies fossiles





Source : Ce sommet réunissant plus de cinquante pays a accouché d’un rapport détaillant des solutions et des mesures. Mais les pays en développement tributaires de recettes pétrolières et gazières ont expliqué que l’équation était loin d’être simple.Source : https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/04/30/...