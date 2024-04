Transparence : 5 idées de looks désirables (et faciles à adopter) à moins de 250 €

Vous l'avez certainement aperçu sur les tapis rouges, les podiums des défilés et même les grands magasins : la transparence gagne de plus en plus de terrain dans les tendances mode actuelles. Elle s'est d'abord illustrée principalement sur des robes ...