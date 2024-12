Traumatisme de l'enfance et trouble du stress post-traumatique : comment le diagnostiquer ?

Le trouble du stress post-traumatique ne concerne pas que les adultes. Les enfants et les adolescents peuvent aussi en souffrir à la suite d’un traumatisme. Comment le diagnostiquer ? Quels sont les traitements ? Le point avec Mélody Fournier, psychologue spécialisée enfants et ados, chargée de mission Formation et bonnes pratiques au Cn2r.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...