Trois malades évacués, passagers confinés, un nouveau cas d'hantavirus identifié... Quelle est la situation à bord du navire de croisière toujours bloqué au Cap-Vert ?





Source : La prise en charge des personnes à bord du "MV Hondius" nécessitant des soins a débuté mercredi, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Le bateau doit ensuite mettre le cap vers l'Espagne pour faire débarquer le reste des passagers et de l'équipage.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/trois-malades-evac...