Trois morts sur un bateau de croisière : un hantavirus est-il responsable de la contamination des passagers ?





Source : Une croisière a viré au drame au large du Cap-Vert. Trois passagers d'un navire sont décédés après l'apparition d'un foyer de syndrome respiratoire aigu. Un couple de retraités figure parmi les victimes et cinq ressortissants français se trouveraient à bord. Retour sur les détails du drame.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/trois-morts-sur-un...