Trois questions sur les commémorations des massacres de Sétif, en Algérie, le 8 mai 1945





Source : La ministre déléguée aux Armées s'est rendue vendredi en Algérie, pour relancer le dialogue franco-algérien, et à Sétif pour assister aux commémorations du 8 mai 1945, une répression très violente des autorités françaises, faisant entre 15 000 et 30 000 morts, selon de nombreux historiens.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/algerie/tr...