"Trop c'est trop": avant la manifestation contre le racisme à Saint-Denis, le maire Bally Bagayoko dénonce des "institutions défaillantes"









Source : Lors du rassemblement contre le racisme qu'il avait appelé, ce samedi 4 avril, le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko a dénoncé les "défaillances" des institutions et réclamé au gouvernement d'agir contre la propagation des paroles de haine.Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...