"Trump, c’est le troisième fauteuil du débat d’entre-deux-tours." L’international, enjeu majeur de la présidentielle 2027: l’édito politique de Guillaume Daret









Source : Alors qu’un sondage Elabe pour BFMTV montre que 87% des Français se disent inquiets par le conflit en cours au Moyen-Orient, les candidats à l’Élysée seront jugés à leur capacité d’affronter les grands bouleversements géopolitiques.Source : https://www.bfmtv.com/politique/trump-c-est-le-tro...