Tunisie : ce que l'on sait sur l'arrestation du chef d'Enhadha, principal opposant au président

Le placement en garde à vue de Rached Ghannouchi intervient alors que les dérives autoritaires inquiètent de plus en plus la communauté internationale. Voici le déroulé des faits et le contexte politique tunisien.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/tunisie/...