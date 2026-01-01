"Un camarade agréable": Boris Vallaud revient sur ses années à l'ENA avec Emmanuel Macron

Le président des députés socialistes Boris Vallaud revient sur son parcours. À un an de la présidentielle, l'ancien bras droit de François Hollande à l'Élysée, très critique d'Emmanuel Macron, pourrait bien vouloir tenter sa chance pour 2027. Un entretien à retrouver en intégralité sur notre chaîne Youtube.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...