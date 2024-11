Un réseau de l’organisation Etat islamique qui voulait rallier l’Europe démantelé en Côte d’Ivoire et à Madagascar

Huit Syriens et Irakiens ont été arrêtés fin juillet à Abidjan et Antananarivo avec l’appui des services de renseignement américains et français. Suspectés de faciliter le voyage de membres de l’EI hors du Moyen-Orient, ils ont aussi été soupçonnés d’avoir participé à un projet d’attentat contre les Jeux olympiques de Paris.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/...