Un variant hautement mortel, des centaines de cas suspects... Ce que l'on sait de la nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo
Le foyer de la maladie, causée par le variant Bundibugyo, se trouve dans une zone difficilement accessible du nord-est de la RDC, en proie à l'instabilité. Le virus "constitue une urgence de santé publique de portée internationale", alerte l'OMS, alors que les spécialistes réclament une réponse sanitaire "rapide".
Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/un-v...
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