Un variant hautement mortel, des centaines de cas suspects... Ce que l'on sait de la nouvelle épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo





Source : Le foyer de la maladie, causée par le variant Bundibugyo, se trouve dans une zone difficilement accessible du nord-est de la RDC, en proie à l'instabilité. Le virus "constitue une urgence de santé publique de portée internationale", alerte l'OMS, alors que les spécialistes réclament une réponse sanitaire "rapide".Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/un-v...