Un visage, une époque : Twiggy, le visage des années soixante

Elle est l'un des premiers mannequins stars de l'histoire. Bien avant Cindy Crawford, Kate Moss ou encore Bella Hadid... Twiggy s'est imposée comme une véritable célébrité dans le monde du mannequinat. Née dans la banlieue londonienne de Neasden, Les...